Пьяный водитель попал в ДТП, удирая от полиции (ФОТО)

Сегодня в 5 часов утра сотрудники ДПС Екатеринбурга преследовали нарушителя на автомобиле Toyota RAV 4. Он остановился только тогда, когда врезался в другую машину. Виновник аварии оказался пьяным.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, инспекторы попытались остановить иномарку для проверки документов на перекрестке ул. Челюскинцев – проспекта Космонавтов. Водитель автомобиля проигнорировал законные требования сотрудников. Началась погоня.

На перекрестке улицы Артинской и проспекта Космонавтов водитель «Тойоты» проехал на красный сигнал светофора и врезался в Kia Rio, ехавший по Артинской. Kia от удара отбросило на бетонное ограждение. Два его пассажира госпитализированы с травмами.

За рулем «Тойоты» был 38-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сегодня он тоже оказался пьян – алкотестер показал 1,073 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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