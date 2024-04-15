Первая жертва весенней рыбалки: на Таватуе утонул мужчина (ФОТО)

Сегодня днем на озере Таватуй возле города Невьянска утонул мужчина 1968 г.р.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что криминального подтекста в этой истории нет. «Речь идёт об элементарном пренебрежении нормами безопасности, которые категорически запрещают выход на лед в весенний период, когда даже в таком не южном регионе, как наш Средний Урал, много дней стоит довольно теплая и иногда даже солнечная погода. Погибшим, по имеющимся данным, оказался житель города Екатеринбурга, 1968 г.р., прибывший на рыбалку на автомобиле, который он оставил вблизи водоёма», – рассказал он.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что следователи начали процессуальную проверку. Известно, что рыбак шел по уже непрочному льду озера в нескольких сотнях метрах от берега. Неожиданно он провалился под лед и начал тонуть. Находившийся рядом другой рыбак не смог ему помочь, только позвонил спасателям.



Невьянск, Елена Владимирова

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