Алексей Вихарев с волонтерами провел большой субботник в парке «Уралмаш»

В Екатеринбурге стартовал сезон весенних субботников. Одним из первых его открыл депутат гордумы Алексей Вихарев. Уже третью неделю активисты депутатского Волонтерского центра и Свердловского отделения РЭО убирают улицы города. В этот раз они провели субботник в парке «Уралмаш». На уборку рекреации вышло почти полсотни человек.

«На улицах Екатеринбурга, наконец-то, растаял снег, а для нас началась пора субботников. Начать мы решили с районных парков – мест, где горожане гуляют, отдыхают от городской суеты. Уверен, что чистота нашего города зависит от нас самих!», – рассказал Сергей Воропаев, активист Волонтерского центра Алексея Вихарева.

За несколько часов активисты собрали более 50 мешков с мусором, за зиму также скопилось большое количество опавших веток, старой листвы и так далее. К волонтерам даже присоединились неравнодушные жители города.

«В своей работе свердловское РЭО часто выявляет незаконные свалки и добивается того, чтобы они были ликвидированы. А еще мы сами выходим на борьбу с мусором. В этом году стартовали в парке «Уралмаш», дальше планируем провести уборку и в других парках города. И всех горожан призываем последовать нашему примеру», – отметил Леонид Темляков, руководитель волонтерского движения Свердловского отделения РЭО.

Субботник приурочили к голосованию по программе «Формирование комфортной городской среды», которое проходит до 30 апреля. В прошлом году победителем конкурса стал парк «Уралмаш».

«Победа в голосовании парка «Уралмаш» – пример того, как объединившись, мы можем победить. На наших глазах, впервые за десятки лет, на него обратили внимание. Он, наконец, начал преображаться. Сегодня и мы внесли свою маленькую лепту. Все мы хотим, чтобы в нашем любимом городе было как можно больше благоустроенных и красивых парков. И повлиять на это – в наших силах. Нужно проголосовать за один из восьми парков и набрать нужное количество голосов. Верю, что в этом году победит новый парк! Голосуй или потеряешь!», – заверил Алексей Вихарев, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга.

Всего на преображение парка «Уралмаш» обещают направить около 180 млн рублей. В прошлом году уже установлено колесо обозрения, появились точки общепита. Согласно контракту, в парке до лета 2026 года должны быть восстановлены газоны, построены пешеходные дорожки, детские игровые и спортивные площадки, установлены скамейки, урны, фонари освещения и система видеонаблюдения, посажены кустарники и цветы. Также в парке появится сцена и амфитеатр, веревочный парк и другие аттракционы для посетителей.

В этом году на благоустройство по федеральной программе претендует восемь локаций, но будет приведен в порядок только один парк, победивший в голосовании. Для получения федерального финансирования всего нужно набрать 380 тысяч голосов (свой выбор пока сделали 180 тысяч человек). Голосование проходит до 30 апреля, жителей уральской столицы призывают проявить активность и любовь к родному городу. Волонтеры Алексея Вихарева с начала голосования работают в вузах, техникумах, больницах и на центральных улицах города – они помогают горожанам проголосовать за благоустройство парков онлайн.

Екатеринбург, Елена Васильева

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