Пьяный водитель сбил дорожных рабочих. Один из них погиб (ФОТО)

Пьяный 19-летний лихач на автомобиле ВАЗ сбил двух дорожных рабочих. Один из пострадавших скончался.
Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, ДТП случилось накануне на улице Механизаторов в поселке Исток. Водитель сбил двух работавших на улице мужчин, а потом протаранил стоящий рядом экскаватор-погрузчик JCB. Пострадавших доставили в больницу, один из них, 35 лет, скончался.
В ГИБДД выяснили, что за рулем легковушки находился 19-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. В момент аварии он был пьян. Кроме того, оказалось, что место дорожных работ, где произошла трагедия, не было огорожено.
По факту ДТП проводится расследование.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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