Трасса Екатеринбург – Шадринск – Курган закрыта из-за паводка (СХЕМА)

Движение на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничено в связи со сложной паводковой ситуацией в Курганской области и возможностью подтопления автомобильных дорог в регионе.

В Уралуправтодоре призвали водителей использовать альтернативные пути, минуя Курганскую область. В учреждении предложили схему объезда зоны паводка через Тюменскую область.

В УГИБДД Курганской области сообщили, что на границах со Свердловской, Тюменской и Челябинской областями выставят пять мобильных постов – сотрудники полиции и иных служб будут ограничивать въезд транспорта на территорию региона. Запреты не коснутся транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, перевозящего в регион продовольственные товары.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube