Паводок на Исети достиг пика

Паводок на реке Исеть в черте Екатеринбурга достиг пика, скоро уровень воды начнет снижаться. Городу ничего не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника отдела обеспечения транспортной безопасности и потенциально опасных объектов МБУ «ВОИС» Артема Репина. «В уральской столице работают 11 плотин, расположенных по каскаду Исети и ее притоков. Сегодня каждую секунду гидротехнические сооружения пропускают по 24,5 кубических метра воды – это пик паводка. В скором времени уровень городских акваторий опустится. Показатель замеряется на каждой из дамб дважды в сутки и передается ЕДДС», – рассказал эксперт.

По его словам, городские плотины рассчитаны на значительно больший объем воды. Рекордным показателем для екатеринбургских гидротехнических сооружений был ежесекундный пропуск 140 кубометров в 1967 году, но даже тогда Исеть не выходила из берегов.

Сейчас уровень Верх-Исетского водохранилища находится на отметке 250 сантиметров. В целом уровень городских рек за время паводка поднялся на 0,5 метра – это значение укладывается в средний показатель прошлых лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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