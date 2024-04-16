Внешний вид и возраст: на что нужно обратить внимание при выборе саженцев

С началом дачного сезона в Екатеринбурге растет спрос на покупку саженцев. Как правильно найти и выбрать качественные здоровые саженцы, «Новому Дню» рассказали в плодопитомнике «Горный Щит».

Возраст саженца во многом влияет на приживание: чем моложе, тем быстрее он адаптируется и приспособится к условиям участка. Однако не всегда это основной критерий: у зеленой ветки могут быть пересушены корни, в таком случае корневая система перестанет передавать питательные вещества, и молодое дерево может погибнуть через 2-3 недели.

Специалисты советуют всегда смотреть на внешний вид саженца: на его корневую систему и состояние коры. Вас должны насторожить чрезмерная сухость корней и механические повреждения или если дерево большое, а корней у него мало. Как и корни, кора не должна быть сухой. Необходимо, чтобы она была свежей и гладкой. Стоит также обратить внимание на устойчивость к болезням, которым подвержен тот или иной сорт. Саженец не должен быть поражен вредителями.

Покупать дерево стоит, когда оно «проснется»: необходимо, чтобы у него набухли почки. Лучше всего брать саженцы за неделю до посадки. Кроме того, деревья подбираются под регион, чтобы их морозостойкость позволяла выращивать в том или ином месте.

Рекомендуется покупать саженцы в плодопитомниках. Не стоит ориентироваться на супермаркеты, рынки и частных продавцов. «Дело в том, что, покупая саженец у бабушки на дороге, вы не будете уверены, того ли он сорта, который заявлен. Иногда покупают грушу, а оказывается тополь или береза – очень много обмана на рынке. Что касается супермаркетов, то у них нет определенных условий. Если они, например, «уличниками» торгуют, а продают в закрытых помещениях, то это вредит деревьям», – уточнили в плодопитомнике «Горный Щит».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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