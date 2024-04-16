Фонтан на Плотинке запустят только летом – из-за большого сброса воды

Фонтан в русле Исети на Плотинке начнут устанавливать нескоро, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города. «Идет большой сброс воды, и подрядчик не может начать работы по монтажу на воде», – сообщили в мэрии.

Отметим, в прошлом году светомузыкальный фонтан в русле Исети запустили к 1 мая.

В этом году сроки сдвинулись. Другие городские фонтаны также запустят чуть позже – к майским праздникам их расконсервируют после зимы, а в сами выходные будут настраивать и тестировать.

Екатеринбург, Елена Сычева

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