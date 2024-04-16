В Академическом районе появится второй храм (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга планируют построить второй храм – во имя святого страстотерпца Евгения Боткина. Он расположится между будущим зданием Уральского государственного медуниверситета и кварталом «Школьный». Проект планировки и межевания территории кварталов № 9 и 10, где собираются построить храм, сейчас вынесен на общественные обсуждения.

Как рассказали в пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академическое», при проектировании храма за исторические аналоги были взяты церковь Покрова в Филях, церковь Троицы в Троицо-Лыково и церковь Николы Большой Крест в Москве. Высокие овальные окна обеспечат много света в помещениях. Раковины и овальные восьмиугольные окна на втором ярусе придадут церкви исторический архитектурный облик.

Храм сможет вмещать в себя 265 прихожан, самая высокая точка здания будет находиться на уровне 44,5 м. Две главы, венчающие церковь, покроют нержавеющей сталью с нитридом титана, придающим материалу классический золотой цвет.

Напомним, крест на месте строительства будущего храма был заложен митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом летом 2018 года. Евгений Сергеевич Боткин – врач семьи Российского императора Николая II. Он был канонизирован Русской православной церковью в 2016 году.

Первый храм в Академическом, названный в честь Святых Божиих Строителей, был открыт в 2015 году. Он возведен на берегу Патрушихи, на окраине Преображенского парка. Храм сегодня является центром духовной жизни восьмого района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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