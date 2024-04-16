В Академическом районе появилась новая почта – третья по счету

В Академическом районе открылось новое почтовое отделение – уже третье за шесть лет. Офис находится на ул. Тенистой, 8б, и работает по будням с 10 до 19 часов с перерывом на обед.

«Отделение специализируется на работе с физическими лицами и выдаче посылок, в том числе заказов из маркетплейсов. Кроме того, жители смогут отправлять письма и посылки из отделения. Расположение офиса также делает его удобным для жителей микрорайонов Широкая Речка и Мичуринский», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе уральского отделения «Почты России».

Там указали, то открытие нового почтового отделения позволит разгрузить уже существующие офисы. Академический интенсивно застраивается, поэтому спрос на почтовые услуги растет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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