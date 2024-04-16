Уборкой улиц в Екатеринбурге предложили заняться студентам

Власти города готовы задействовать студентов и желающих заработать в уборке улиц, такое решение было принято из-за нехватки рабочих рук. Сейчас в Екатеринбурге проходит «Месячник чистоты», службы благоустройства активно убирают мусор, лед и снег с улиц и придомовых территорий.

Председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова в эфире программы «Акцент» рассказала о возможности привлечения студентов, которые готовы выполнять такую работу, и людей, работающих, например, посменно и в свободное время желающих подработать.

Город готовится к лету, завершится «Месячник чистоты» традиционным Днем чистоты 27 апреля.

Екатеринбург, Мария Осинцева

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