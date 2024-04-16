В Екатеринбурге начнут украшать клумбы после майских праздников

Екатеринбургские озеленители начнут активную высадку цветов на городские клумбы, скорее всего, только после майских праздников. В администрации города уточнили, что в начале мая нередко бывают ночные и утренние заморозки, которые могут погубить нежные летние растения, поэтому садовники предпочитают подождать.
Напомним, работами на городских объектах занимается МБУ «Зеленстрой».
Екатеринбург, Елена Сычева
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