В Екатеринбурге начнут украшать клумбы после майских праздников

Екатеринбургские озеленители начнут активную высадку цветов на городские клумбы, скорее всего, только после майских праздников. В администрации города уточнили, что в начале мая нередко бывают ночные и утренние заморозки, которые могут погубить нежные летние растения, поэтому садовники предпочитают подождать.

Напомним, работами на городских объектах занимается МБУ «Зеленстрой».

Екатеринбург, Елена Сычева

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