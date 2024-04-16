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Вторник, 16 апреля 2024, 12:51 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за драки на автосервисе

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после драки одном из автосервисов на улице Черепанова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, сначала конфликт произошел между 38-летним директором автосервиса и 21-летним клиентом – из-за неправильно припаркованной машины мужчины подрались.

Потом разгневанный клиент ушел, но утром 10 апреля вернулся вместе со своими знакомыми и напал на 41-летнего работника сервиса, с которым ранее знаком не был. Пострадавшего повалили на землю, избили и брызнули в лицо из баллончика. «В результате пострадавшему были причинены телесные повреждения, в частности, в виде переломов, ушибов и гематом. В настоящее время следствием СКР по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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