Мини-садик в Екатеринбурге заплатит 48 тысяч за то, что воспитатель забыла 2-летнюю девочку на улице

В Екатеринбурге воспитатель мини-садика «Теремок» забыла двухлетнюю девочку на прогулке. Учреждение выплатит семье ребенка 48 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Инцидент произошел в мае 2023 года. В частном детском саду «Теремок» (ИП Губина А.С) после дневной прогулки воспитатель завела детей в группу, а одну двухлетнюю девочку забыла на улице. Причем собственной огороженной площадки у мини-сада нет. Ребенок остался во дворе, рядом с проезжей частью, где бегали бездомные собаки. Девочку заметили жители соседнего дома, которые и отвели ее в садик.

Мама девочки обратилась в Верх-Исетский районный суд с требованием взыскать с садика 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

«В судебном заседании представитель ответчика частично признал исковые требования, принес Юлии извинения, отметил, что умысла причинить ребенку вред у воспитателя не было. Учитывая все обстоятельства дела, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования частично. С ИП Губиной Анастасии Сергеевны взысканы компенсация морального вреда – 32 тысячи рублей, штраф – 11 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг – 5 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Представители садика подали апелляцию, но вышестоящая инстанция оставила решение суда без изменений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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