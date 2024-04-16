В Екатеринбурге поймали сутенера-рецидивиста

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего уроженца Магнитогорска, мужчина подозревается в организации занятий проституцией.

С 2017 по 2018 годы обвиняемый занимался сутенерством в Екатеринбурге, после чего был осужден за разбой. После возвращения из мест лишения свободы мужчина, по версии следствия, возобновил деятельность: развозил девушек по саунам уральской столицы и был задержан при проведении проверочной «закупки».

Уголовное дело передано в Орджоникидзевский районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы за совершенные преступления, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Мария Осинцева

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