Алексей Орлов анонсировал строительство новых школ

В администрации Екатеринбурга приняли решение о строительстве новой школы возле парка Маяковского и расширении школы № 208 в Железнодорожном районе.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов, новые здания построят в активно растущих микрорайонах Екатеринбурга. Средства для этого будут заложены в городском бюджете.

Мэр уточнил, что в границах улиц Щорса, Машинной и набережной реки Исети с нуля построят школу на 1500 мест.

На улице Гражданской, 6, в Железнодорожном районе планируется возвести второй корпус школы № 208, где смогут разместиться 400 учащихся. Там будут не только классы, но и детский сад на 80 мест. «Это очень удобно для родителей, особенно, если в семье есть разновозрастные дети», – отметил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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