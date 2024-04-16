В Новоуральске в пожаре погиб 7-летний ребенок

В Новоуральске возбуждено уголовное дело после гибели 7-летнего мальчика в пожаре.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 15 апреля на территории СНТ «Восход-2» загорелся дом.

Установлено, что произошло воспламенение газа из-за утечки в бытовом баллоне. При тушении пожара спасатели обнаружили тело ребенка. Мальчик проживал в доме вместе с матерью, братьями и сестрой. Семья благополучная, на учете ПДН не состояла.

Прокуратура взяла на контроль расследование дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Для определения точных причин пожара и смерти ребенка в рамках уголовного дела назначены и проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются также причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии», – сообщили в областном управлении следственного комитета.

Новоуральск, Ангелина Сергеева

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