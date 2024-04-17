«Есть сложности с трансфером и рейсами»: уральские туристы могут застрять в ОАЭ из-за потопа

В Дубае, который буквально затопило из-за обильных ливней, сейчас находится довольно много туристов из Екатеринбурга. Рейсы авиакомпании Flydubai из ОАЭ в Екатеринбург и обратно отменены как минимум до сегодняшнего вечера. По словам турагентов, есть проблемы и с трансфером из других штатов Эмиратов.

Накануне вечером авиакомпания Flydubai сообщила, что в связи с непогодой приостанавливает все вылеты из Дубая до утра 17 апреля. В частности был отменен рейс FZ-979 в Екатеринбург и рейс FZ-980 из Кольцово в Дубай. Вечерние вылеты в расписании пока стоят. Авиакомпании, которые летают в аэропорт Аль-Мактум, не отменяют рейсы, поскольку он не попал в зону подтопления.

Но отмена рейсов – не единственная проблема, с которой столкнулись туристы в ОАЭ. Из-за потоков воды затруднен трансфер, в частности, из Фуджейры. «У нас есть туристы, которые сегодня должны вылететь из ОАЭ в Екатеринбург. На данный момент трансфер из Фуджейры невозможен. Людей временно оставят в отеле, туроператор будет решать вопрос с заменой авиабилетов. В любом случае туристам нужно отставить панику и быть на связи со своими гидами. Те, кто отправились на отдых по путевкам, защищены. Все вопросы будут решать туроператоры, – рассказала «Новому Дню» директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – И кроме того, не все рейсы из Дубая отменены. На данный момент не вылетают самолеты только из главного аэропорта (DBX). Из Аль-Мактума рейсы осуществляются, например, «Уральские авиалинии» уже вылетели».

Туроператоры уже проинформировали своих клиентов о порядке действий. Так, Anex Tour сообщает, что «остается на связи с принимающим офисом в ОАЭ и авиакомпаниями для оперативного контроля, регулирования и своевременного координирования туристов и турагентов». Туристам, которые должны лететь в Эмираты в ближайшие сутки, советуют звонить в кол-центр: +7 495 009 50 00. А тем, кто находится в ОАЭ, рекомендуют обращаться к гидам, либо по телефону горячей линии для туристов: +90 850 549 07 07 (WhatsApp). Туристам, которые уже находятся в аэропортах, следует обращаться к представителям авиакомпании (Emirates, flyDubai).

«Замена авиабилетов на доступные рейсы и корректировка бронирования производятся в оперативном режиме, поэтому туроператор просит турагентов по возможности максимально быть на связи с туристами и оказывать им информационную поддержку, – сообщил туроператор. – Если туристы в аэропорту не могут получить информацию от авиаперевозчика, туроператор рекомендует сохранять чеки за проживание, транспорт и питание для дальнейшего рассмотрения возможности компенсации».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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