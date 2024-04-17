На Урале посчитали почетных доноров крови – их больше 30 тысяч

Свердловские доноры – одни из самых постоянных в России. В регионе 32 тысячи человек имеют звание почетного донора – получить его можно, сдав 40 раз цельную кровь или 60 раз плазму.

«В 2023 году почетными донорами стали 1258 человек. А за первый квартал 2024 года удостоверения почетных доноров получили 236 человек», – сообщили «Новому Дню» на областной станции переливания крови.

Свердловская область в последние несколько лет становится лидером рейтинга ФМБА по числу постоянных доноров.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube