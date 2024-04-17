Улицу Николая Никонова продлят и расширят

Улицу Николая Никонова, которая проходит мимо ДИВСа и станции метро «Динамо», сделают длиннее и шире, оборудуют велодорожками и пустят по ней автобус.

Проект межевания территории утвержден постановлением мэрии Екатеринбурга после проведения общественных обсуждений. В документах к ним сообщается, что после реконструкции длина улицы составит 1 км, ширина проезжей части – 15 м, тротуаров – от 3 до 4,5 м, велодорожек – от 2,5 до 3 м. На перекрестке улицы Никонова и переулка Красного установят светофор.

В время общественных обсуждений жильцы близлежащих домов высказали несколько замечаний. В частности, их смущает, что придется пожертвовать частью сквера имени Александра Канделя, которая является традиционным местом прогулок горожан, особенно в праздничные дни. Также недовольство выразили жильцы многоэтажного дома по адресу: пер. Красный, 4а, – у них изымут часть придомовой территории. В протоколе общественных обсуждений сообщается, что эти замечания учитываться не будут, так как расширение улицы Николая Никонова уже утверждено Генеральным планом города. Вопрос с увеличением уровня шума и загрязнением воздуха планируется решить на более поздних этапах проектирования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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