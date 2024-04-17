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Среда, 17 апреля 2024, 10:31 мск

Новости Екатеринбург

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По Уралу ударила первая после двухнедельного перерыва магнитная буря

Урал попал под воздействие магнитной бури, которая разыгралась накануне. Она стала первой после двухнедельного перерыва. «В прошедшую ночь, со вторника на среду, зарегистрирована первая в апреле магнитная буря. Продолжительность ее составила около 4,5 часов. Присвоенный балл – G1, что соответствует минимальному уровню по шкале магнитных бурь», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сейчас обстановка временно стабилизировалась, но ученые отмечают, что вскоре возможны новые магнитные бури, причем гораздо более сильные.

Екатеринбург, Елена Сычева

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