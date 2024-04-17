Астрофизики предупредили о мощных вспышках на Солнце

Солнце снова стало активным после двух недель затишья, и, по данным астрофизиков, в ближайшее время эта активность отразится на Земле. Уже на вторую половину текущей недели специалисты дают «резко негативный» прогноз.

«В самые ближайшие дни вероятен выход Солнца на вспышки уровня X, то есть события высшего балла. Кроме того, ожидающаяся активность Солнца, скорее всего, будет локализована в так называемых геоэффективных участках солнечной поверхности, откуда происходит наиболее сильное воздействие на Землю», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Екатеринбург, Елена Сычева

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