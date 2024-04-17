Мошенники выманили у преподавателя семинарии 3 млн рублей и чуть не оставили без квартиры

Очередной жертвой телефонных мошенников стала преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Женщина перевела аферистам более 3 млн рублей и чуть было не лишилась квартиры.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, все началось с того, что преподавателю в мессенджер написал якобы ее руководитель и предупредил, что с ней скоро свяжется налоговый инспектор. Затем позвонил «инспектор» и сообщил, что с женщиной выйдет на контакт «участковый уполномоченный полиции».

Лжеучастковый заявил, что расследует дело о «переводе денег за границу» и переключил жертву на «менеджера Центробанка». «Банковский специалист» под предлогом поимки мошенников убедила женщину оформить несколько кредитов, обналичить личные сбережения и посредством Mir Pay перевести их на «безопасные» счета. Кроме того, аферистка сообщила собеседнице, что ей также необходимо продать квартиру, а деньги перевести еще на один указанный ей счет.

После этого заявительница обратилась в агентство недвижимости, где ей провели оценку жилья, и выставила его на продажу. Однако риэлторы оказались бдительными, пригласили клиентку в офис и вызвали полицию. Сотрудники МВД подтвердили, что женщина стала жертвой аферистов.

«Общая сумма причиненного заявительнице ущерба составила 3 миллиона 24 тысячи рублей, из них свыше 2,7 миллиона – кредитные средства, 260 тысяч – личные», – уточнили в УМВД.

В полиции напоминают, что аферисты часто выдают себя за «директоров компаний», «ректоров университетов», «главврачей больниц», «представителей госструктур» и т.п. Усыпив бдительность, злоумышленники под разными предлогами выманивают у человека деньги или конфиденциальную информацию.

Напомним, настоящие сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые «зеркальные займы» или совершить какие-то финансовые манипуляции с недвижимостью.

В пресс-службе Уральского ГУ ЦБ добавили, что представители регулятора никогда не звонят сами – они только отвечают на обращения граждан. Если вам звонят от имени Центрального банка, нужно сообщить об этом на номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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