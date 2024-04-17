Жители Кедрового жалуются на факты незаконной рубки леса

Жители поселка Кедровое под Верхней Пышмой бьют тревогу по поводу варварской вырубки леса в городском округе. Уже несколько лет они пытаются привлечь внимание к важной для них теме – вырубке леса в окрестностях поселка. По их мнению, арендаторы лесных участков под видом санитарной рубки ведут заготовку леса в промышленном масштабе.

Жители Кедрового неоднократно обращались в надзорные органы, в региональное Министерство природы. В прошлом году областная прокуратура проводила проверку по фактам вырубки и установила, ее проводит лесозаготовитель «Свердлес», его ежегодно штрафуют, однако никакого эффекта от этих санкций не видно – вырубка продолжается. Между тем, с высоты птичьего полета леса вокруг поселка выглядят как шахматная доска, где белых пятен значительно больше, чем черных – на белых участках леса уже нет.

Местные жители опасаются также и того, что оставшиеся на месте вырубок сухие остатки деревьев, сучья, валежник могут стать источником пожара.

Ситуацию с незаконными вырубками уже взял на контроль местный депутат Константин Морозов.

«Я, как депутат городского округа Верхняя Пышма, считаю, что мы все вместе должны их поддержать! Насколько мне известно, поселок Кедровое – не единственное место, где борются с недобросовестными арендаторами леса, это важная проблема для всей нашей территории, но почему-то ей не уделяется должного внимания, – подчеркнул Константин Морозов на своей страничке в ВК.

В ближайшее время местные активисты планируют попасть на прием к министру природных ресурсов области Денису Мамонтову и будут его просить расторгнуть договор аренды лесов с проблемным арендатором через суд.

«Обязательно буду разбираться с этой проблемой и делать все возможное, чтобы прекратить варварское уничтожение леса в городском округе», – добавил депутат Константин Морозов.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Так выглядит вырубка леса с высоты птичьего полета Жителей возмущает масштабная вырубка

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