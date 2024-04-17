Вынесен приговор по делу об убийстве женщины на крыльце магазина

В Ревде вынесли приговор местному жителю, который в ноябре прошлого года на крыльце магазина нанес смертельные травмы незнакомой женщине.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей). Его приговорили к 7 годам в колонии строгого режима, также он должен заплатить 600 тысяч рублей матери погибшей.

Трагедия случилась 11 ноября 2023 года. Обвиняемый весь день употреблял алкоголь, а около 17 часов пошел в магазин. Там он по незначительному поводу поругался с двумя мужчинами и женщиной. На улице конфликт перерос в драку. Обвиняемый дважды ударил женщину по голове, у нее случилось кровоизлияние в головной мозг. Женщина умерла там же, на крыльце магазина.

В судебном заседании свою вину осужденный признал лишь частично.

Ревда, Елена Владимирова

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