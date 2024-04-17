Депутат удивился, что треть подростков не могут сдать нормативы ГТО

Екатеринбургский депутат Михаил Матвеев заявил, что нужно расширять участие молодых людей в комплексе ГТО, так как страна находится в «нестандартной ситуации».

По данным мэрии, в 2023 году в Екатеринбурге в сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса приняли участие 47,3 тысячи человек (подавляющее большинство – школьники и студенты). Из них порядка 75% получили знаки отличия – бронзовый, серебряный и золотой значок ГТО. Такая статистика удивила депутата Матвеева.

«Указу президента о внедрении ГТО исполнилось десять лет. Мы были очень рады, что хороший советский опыт вернулся в нашу жизнь. А сегодня это еще более актуально, потому что страна находится в достаточно нестандартной ситуации, в ситуации специальной военной операции. Молодым людям вообще-то как минимум физически нужно соответствовать нормам ГТО. Почему треть подростков не может сдать элементарные нормативы? Есть ли у этого последствия?», – задался вопросом депутат на заседании думской комиссии по образованию.

Начальник управления по спорту Людмила Фитина сообщила, что чиновники аккуратно внедряют спортивно-физкультурный комплекс в школы. «Некоторые дети имеют ограничения по здоровью и не все стремятся быть спортивными. Сдавать норматив ГТО – это исключительно добровольное решение ребенка. Екатеринбург сегодня имеет хорошие показатели по охвату, и занимает второе место после Воронежа среди городов-миллионников. Москву и Санкт-Петербург мы не берем, так как это субъекты. На федеральном уровне утверждена программа, которая ставит задачу к 2030 году повысить охват школьников комплексом ГТО до 15%», – пояснила чиновница.

«Дети сейчас очень прагматичны, и делают только то, что им выгодно. Сегодня немногие вузы дают дополнительные баллы при поступлении при наличии значка ГТО. Поэтому выпускники школ и не стремятся сдать норматив», – заметила в свою очередь депутат и школьный директор Александра Журавлева.

Михаил Матвеев заявил, что с учителями физкультуры «нужно разговаривать», если их воспитанники не могут сдать нормативы. Людмила Фитина ответила, что вопросы физического развития детей обсуждаются на курсах повышения квалификации. Но наказывать не сдавших нормы ГТО никто не собирается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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