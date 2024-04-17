В Екатеринбурге отмывают ограждения и пылесосят дороги

В Екатеринбурге коммунальщики начали отмывать и красить дорожные ограждения. Также рабочие сгребают прошлогоднюю листву и чистят газоны в центральной части города.

Как сообщает городской комитет по благоустройству, за минувшие сутки с улиц было убрано и 285 тонн грязи и 57 тонн мусора. На мойку города израсходовано 1872 кубометра воды. Ночью вакуумные машины пылесосили дороги и очищали пешеходные зоны. Сегодня днем в уборке улиц задействовано 383 рабочих и 139 единицы спецтехники. Масштабная чистка города продолжится до конца месяца. На 27 апреля назначен общегородской субботник.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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