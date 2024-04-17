Участник СВО из Таджикистана получил гражданство России по новой схеме (ФОТО)

Гражданин Таджикистана, который до начала специальной военной операции жил в Белоярском, а потом заключил контракт с Минобороны, первым на Урале получил российский паспорт по новой схеме. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Благополучно завершилась история участника СВО из Белоярского, гражданина Таджикистана, который в начале года одним из первых подал документы на получение гражданства России по новой, упрощенной схеме в соответствии с указом президента № 10 от 4 января 2024 года. И по неофициальным данным он также первый в Свердловской области, кто в итоге получил российский паспорт. Сегодня, в 9 утра», – написал Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Депутат отмечает, что новому гражданину России пришлось столкнуться с бюрократическими проволочками, так как еще не все чиновники на местах осведомлены об актуальных изменениях законодательства. В том числе о том, что участникам СВО из других стран для получения гражданства РФ, по сути, достаточно двух документов: контракта с Минобороны и паспорта своего государства. При этом решение должно приниматься в течение одного месяца.

«Сегодня нашу Родину на фронтах СВО защищают тысячи иностранцев из стран постсоветского пространства, среди них, кстати, немало этнических русских, также немало кубинцев, непальцев, сирийцев... Эти мужчины, воины достойны стать гражданами России», – подчеркнул Иванов.

Поскольку по закону подать документы на получение гражданства можно по месту пребывания, депутат предлагает создать в управлении по миграции Ростова-на-Дону отдельное окно для приема документов от иностранных участников СВО, где будет вести прием специалист, максимально сведущий в этой теме.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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