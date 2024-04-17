В МЧС предупредили об аномальной жаре

В Свердловской области с завтрашнего дня будет аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более», – сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
По данным Гидрометцентра, в пятницу, 19 апреля, воздух прогреется до +23 °C, а в субботу до +27°.
Екатеринбург, Елена Сычева
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