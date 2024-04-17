В Екатеринбурге появится памятник, посвященный спасателям (ФОТО)

Уральских спасателей в трех поколениях увековечат в памятнике. Восьмиметровая скульптура появится в сквере имени Гуляева (рядом с главным управлением МЧС по Свердловской области). Она станет подарком учредителей Фонда святой Екатерины и администрации Екатеринбурга уральским спасателям в честь 375-летия пожарной охраны России.

В композицию войдут три статуи: в центре будет изображен современный спасатель с ребенком в руках, слева – спасатель в форме 1857 года, когда в регионе была основана первая пожарная и полицейская команда, справа – девушка-спасатель, такие работали во время Великой Отечественной войны.

«Каждая скульптура будет дополнена барельефами с изображениями герба Российской Федерации, спасательной техники разных времен и словами, которые знает любой сотрудник МЧС: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Скульптором стал Алексей Щитов, а архитектором Илья Соколов», – рассказали в пресс-службе фонда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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