Глава Сосьвы уходит в отставку после полугода работы

Глава Сосьвы Евгений Преин досрочно покинет свой пост, проработав всего несколько месяцев. Он уже уведомил о своем решении местных депутатов.

Как сообщается на сайте Сосьвинской думы, уже в эту пятницу, 19 апреля, состоится внеочередное заседание, на котором депутаты прекратят полномочия Преина и выберут временно исполняющего обязанности главы.

Напомним, 25 апреля 2023 года в Сосьве случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. После этого глава Геннадий Макаров ушел в отставку. За следующие несколько месяцев в Сосьве сменилось два и.о. главы. Евгений Преин стал мэром в октябре 2023 года. До этого он 7 лет управлял администрацией Северного управленческого округа Свердловской области.

Сосьва, Елена Владимирова

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