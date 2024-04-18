Девушка на самокате попала под «Ауди Q5» (ФОТО)

В Екатеринбурге 17-летнюю девушку на электросамокате сбил мужчина на автомобиле «Ауди Q5».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла 17 апреля в 12:42 на ул. Шейнкмана в районе дома № 57.

Иномарка выезжала со строительной площадки и сбила девушку, которая ехала по тротуару на самокате. Пострадавшую отвезли в больницу.

За рулем «Ауди Q5» находился 52-летний екатеринбуржец с водительским стажем 24 года. К административной ответственности привлекался 9 раз. На месте ДТП водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат – трезв.

Водитель пояснил, что не увидел ехавшую на электросамокате.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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