Организаторы подпольной нарколаборатории пойдут под суд

Перед судом предстанут два жителя Екатеринбурга, которые устроили подпольную нарколабораторию и успели произвести более 11 кг мефедрона.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемые наладили серийное производство наркотиков в деревне Марамзина Белоярского района. С января по апрель 2022 года они изготовили мефедрон общей массой не менее 11,2 кг.

В апреле 2022 года лабораторию обнаружили сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области. Они изъяли 96,5 кг прекурсоров, оставшихся после незаконного производства наркотиков, а также 11,2 кг мефедрона.

Материалы уголовного дела в отношении неустановленного лидера преступной группы выделены в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube