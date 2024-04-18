Организаторы подпольной нарколаборатории пойдут под суд

Перед судом предстанут два жителя Екатеринбурга, которые устроили подпольную нарколабораторию и успели произвести более 11 кг мефедрона.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемые наладили серийное производство наркотиков в деревне Марамзина Белоярского района. С января по апрель 2022 года они изготовили мефедрон общей массой не менее 11,2 кг.
В апреле 2022 года лабораторию обнаружили сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области. Они изъяли 96,5 кг прекурсоров, оставшихся после незаконного производства наркотиков, а также 11,2 кг мефедрона.
Материалы уголовного дела в отношении неустановленного лидера преступной группы выделены в отдельное производство.
Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»