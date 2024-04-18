На Урале ищут мать, которая задолжала по алиментам своим детям более 3 млн рублей

Судебные приставы разыскивают мать, которая задолжала своим детям по алиментам более трех миллионов рублей. Речь идет о Яшкиной Ирине Александровне, 1969 года рождения. Выплаты от нее не получили сын 2002 года рождения и дочь 2007 года рождения.

Исполнительное производство по взысканию алиментов возбудили в Шалинском районном отделении судебных приставов Она о своей обязанности выплачивать алименты знает, но от уплаты долга уклоняется.

По месту регистрации женщина не живет, на связь с судебными приставами не выходит, в сявзи с чем была в исполнительный розыск.

В случае, если кому-то известна информация о должнице, Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области просит сообщить ее по телефонам: 8 (343)362-28-18, 362-28-17.

Напоминаем, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов, в частности, в ходе ведения разыскного дела, вправе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

Екатеринбург, Елена Васильева

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