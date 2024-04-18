Из-за внезапного потепления екатеринбургские рестораны начали сезон летников раньше обычного – у многих заведений общепита веранды или уже собраны, или в стадии активного монтажа.

Например, монтируют летник у Donna Olivia в дендрарии на 8 Марта, вынесли стулья и столы на Хохрякова у «Гадов, крабов и вина», появились летние места возле Shrimps and burgers на Малышева. Полноценную летнюю веранду смонтировали у ресторана Public.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, воздух в пятницу днем прогреется до +24 °C, а в субботу до +27 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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