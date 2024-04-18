Почему люди до сих пор верят в таро, коучинг и гадания – ответ экспертов и рекомендации, что делать

В России постепенно снижается интерес к эзотерике, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В то же время, по информации поисковых систем, астрология, таро, нумерология и «дизайн человека» все еще популярны.

При этом нередко к эзотерике прибегают представители власти и бизнеса. Специалисты объясняют возрождение интереса к магическому мышлению отсутствием стабильности.

«Если основываться на пирамиде Маслоу, обращение к эзотерике может возникнуть у человека из-за отсутствия опоры и безопасного пространства, несмотря на то, что другие потребности могут быть закрыты. Ведь нам важно принадлежать к группе людей и не быть одному, потому что это небезопасно. А эзотерика может стать той темой, которую смогут поддержать многие люди, и ощущения одиночества у человека не возникнет», – пояснила «Новому Дню» психоаналитик Наталья Лобанова.

Она отметила, что повальное увлечение эзотерикой грозит негативными последствиями не только отдельным людям, но и обществу в целом. «От этого начинает рождаться эгоистичное и нарциссичное общество, – добавила она. – Безусловно, важна грамотная позиция и понимание, что эзотерика – это способ познания мира, но не инструкция, как добиться успеха в жизни».

«В неспокойные времена магия и эзотерика выходят на первый план – это становится популярным. Сейчас волшебной таблеткой могут быть не только карты, гадания или эзотерика в целом, но и коучинг в том числе. На самом деле у каждого человека в психике заложена сказочная история о спасителе, который решит все накопившиеся проблемы. Тот факт, что политики или бизнесмены могут обратиться к эзотерике, для меня, скорее, говорит об общей незрелости, потому что взрослый человек рассчитывает больше на себя, свою оценку событий и многовариантность. В таком формате магия и эзотерика предполагает один вариант действия, что может говорить о когнитивной скупости», – рассказала агентству психоаналитик Ирина Тебенева.

При таком «магическом» образе мышления психоаналитики советуют пользоваться различными способами «заземления», стараться не терять связи с реальностью. В первую очередь – это психотерапия и постепенное взросление, проработка себя и способность положиться не на удачно выпавшую карту, а на свои силы. Также не стоит забывать про самые простые и доступные способы контакта с действительностью: физические нагрузки, медитативные техники и творчество. Может помочь и переключение на другие сферы, например, на семью и друзей, с которыми можно провести время и вернуться к жизни в настоящем.

Екатеринбург, Влада Чудиновских

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