В уральских больницах некому работать на томографах

Томографы, которые куплены в бюджетные медучреждения Свердловской области, нередко простаивают без дела – на современном оборудовании в глубинке некому работать.

Так, в Нижней Туре томограф по нацпроекту «Здравоохранение» приобрели в 2022 году. При этом работать на нем было некому, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Специалиста, работающего с аппаратом, не имелось, описание снимков КТ не производилось. Фактически компьютерный томограф в больнице не использовался», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В итоге исполняющему обязанности главврача нижнетуринской больницы прокуратура внесла представление – только после этого на работу взяли специалиста, теперь исследования проводятся.

Однако о похожих проблемах говорят жители других небольших городов Свердловской области. В Верхней Салде томограф также появился в 2022 году, при этом сообщения о том, что специалисты прошли обучение по работе с КТ, были лишь от 2023-го, а в настоящий момент, рассказали «Новому Дню» сотрудники медучреждения, запись на компьютерную томографию не проводится.

Екатеринбург, Елена Сычева

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