На Солнце зарегистрировали максимальную активность с начала года

Астрофизики зарегистрировали сильную активность на Солнце. При этом спрогнозировать, будут ли взрывы в ближайшее время, ученые пока не могут. «В настоящий момент регистрируется стремительное накопление вспышечной энергии в южном полушарии Солнца, на стороне, обращенной к Земле», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там уточнили, что суммарная площадь солнечных пятен за последние дни увеличилась почти на 100%, а потоки рентгеновского излучения Солнца, регистрируемые около орбиты Земли, выросли с понедельника более чем в 5 раз.

«Ситуация на Солнце является исключительно динамической и почти не поддается математическому анализу. Наиболее благоприятным на данный момент, как ни парадоксально, является сценарий резкого усиления общей вспышечной активности Солнца, когда накопленные запасы энергии будут сожжены в десятках отдельных взрывов умеренной силы. И напротив, негативным является вариант, когда активность Солнца развивается медленно, что в конечном счете приводит к аккумулированию крупных запасов энергии, которые потом могут быть сожжены только во вспышках высших баллов. В настоящее время модели показывают исключительно высокую вероятность второго варианта развития событий», – отметили ученые.

По их данным, наиболее высоки риски негативного влияния Солнца на Землю 19 и 20 апреля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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