Главная по благоустройству рассказала, что выбирает – плитку или асфальт

Глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, какое покрытие для тротуара считает наиболее оптимальным. По ее словам, между плиткой и асфальтом она выбирает второй вариант.

«Жители, когда мы спрашиваем, что бы они хотели, например, в парках, говорят: «Хотим асфальтовые дорожки». Мамы пишут, что детям удобнее кататься на самокатах, с колясками удобнее ходить по асфальтовым дорожкам», – рассказала она «Новому Дню».

При этом совсем отказаться от использования плитки в мэрии не готовы. «Она позволяет создать более разнообразную цветовую гамму, поэтому мы ее используем, например, в тех же парках, когда делаем входные группы, площадки, то есть выделяем какую-то зону, а обычные дорожки пешеходные – асфальтовые», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube