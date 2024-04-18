Замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко уходит в отставку

Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко подал в отставку. Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ об его освобождении от должности с 22 апреля, сообщает близкий к резиденции губернатора телеграм-канал «Не для протокола».

Сергей Радченко занимал пост в свердловском правительстве с 2018 года. До перехода на госслужбу он работал генеральным директором Тюменского концертно-театрального объединения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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