российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 апреля 2024, 16:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко уходит в отставку

Фото: телеграм-канал «Не для протокола»

Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко подал в отставку. Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ об его освобождении от должности с 22 апреля, сообщает близкий к резиденции губернатора телеграм-канал «Не для протокола».

Сергей Радченко занимал пост в свердловском правительстве с 2018 года. До перехода на госслужбу он работал генеральным директором Тюменского концертно-театрального объединения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Политика, Россия,