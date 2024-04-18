«Просто не ходите по нему», – в мэрии объяснили, как надо беречь газоны, и показали, как не надо делать

В Екатеринбурге не станут заниматься массовой высадкой кустарника на газоны вдоль дорог, где сейчас растет сорная трава. Подсеивать газонные культуры регулярно тоже не планируют – на это будет уходить слишком много денег. Такой газон, например, есть на улице Белинского на участке между Куйбышева и Малышева. Сейчас он покрыт редкими клочками травы, мусором, на нем колея от автомобильных колес и следы обуви.

«Нельзя вот так просто говорить: «Давайте вот тут посадим деревья». Тут, например, проходят сети инженерные», – сказала она в ответ на предложение «Нового Дня».

По словам чиновницы, газоны подсеивают, но нерегулярно. И этого хватало бы, если бы люди не ходили по земле и не парковали там машины. «Мы любим пройти по газону или припарковаться, а потом сказать: «Так здесь же нет газона». Конечно, нет! Потому что все стараются потоптаться на нем. Вот если у вас есть огород, вы же не топчетесь на своих грядках, – сказала Тамара Благодаткова, а в этот момент за ее спиной по газону прошел вице-мэр Алексей Бубнов. – Потому что, знаете, если вы потопчетесь по сырой земле, вы ее уплотните и не дадите возможности растению развиваться в вегетативный период, когда это положено. Мы за то, чтобы люди уважали пространство. Если есть пространство для пешехода, почему по нему не ходить? Тротуар здесь достаточно широкий. Давайте ходить, давайте дадим возможность траве жить и здесь расти».

Также председатель комитета по благоустройству отметила, что трава в городе на газонах не менее важна, чем деревья или кусты. «Она не меньше пользы приносит, а иногда даже больше, потому что вот этот травостой создает в придорожной, самой низкой ярусности города, микроклимат, снижает жару, увлажняет землю, а во время дождя дает воде уйти в землю дополнительно», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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