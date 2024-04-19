Водитель уснул за рулем и попал в ДТП. Пострадал ребенок (ФОТО)

В Ревде при столкновении двух иномарок пострадала 13-летняя девочка. По предварительным данным, один из водителей заснул за рулем.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария случилась 18 апреля в 11:30 на улице Герцена, у дома № 33. Водитель «Мицубиси Аутлендер» 1979 г.р., уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Пежо-407», на котором ехал мужчина с 13-летней дочкой. Девочка получила травмы, ее отвезли в Ревдинскую городскую больницу. Ее отец не пострадал.

Водитель «Мицубиси» ехал один, ремнем безопасности пристегнут, в результате ДТП не пострадал. Имеет стаж вождения 22 года, за нарушение ПДД привлекался 16 раз. В момент аварии был трезв. Со слов водителя, он заснул за рулем, так как возвращался домой с суточного дежурства.

Ревда, Елена Владимирова

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