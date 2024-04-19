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Пятница, 19 апреля 2024, 08:32 мск

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Ребенок сломал спину, упав с заброшенного моста (ФОТО)

11-летний школьник упал с заброшенного моста в Железнодорожном районе Екатеринбурга и получил тяжелые травмы. Прокуратура начала проверку.

Несчастный случай произошел днем 16 апреля. Ребенок упал в глубокий овраг при проходе по закрытому участку заброшенного моста, ведущего с улицы Кимовской на улицу Некрасова. «В результате инцидента подросток был доставлен в медицинскую организацию с предварительным диагнозом «сотрясение мозга, компрессионный перелом грудного и поясничного отделов позвоночника», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, что хоть мост и огорожен, дети из ближайших домов все равно находят возможность на него попасть. Примерно в 200 метрах от аварийного объекта находится школа № 208.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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