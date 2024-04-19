Мотополицейские вышли на дороги следить за байкерами (ФОТО)

Сегодня открывают новый сезон свердловские дорожные полицейские на мотоциклах. В зоне их особого внимания – байкеры.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, аварии с участием мотоциклистов отличаются особой тяжестью. В 2023 году в Свердловской области в ДТП попали 219 ДТП байкеров. В этих авариях 16 человек погибли и 237 травмированы, из них 17 – дети. В 2024 году таких ДТП уже пять, в них три человека погибли и еще три травмированы.

«Госавтоинспекция обращает внимание байкеров, что их транспорт обладает низкой степенью устойчивости, защиты и пассивной безопасности. Поэтому при управлении мотоциклом следует быть особенно бдительными, соблюдать все меры предосторожности, выбирать безопасную манеру вождения и демонстрировать ее другим», – напоминают в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube