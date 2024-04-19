Из-за равнодушия горожан Екатеринбург может лишиться миллионов рублей

Из-за лени и равнодушия горожан Екатеринбург может лишиться миллионов рублей. Речь идет о продолжающемся до 30 апреля голосовании за благоустройство парковых зон по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда» на 2025 год. В голосовании на сегодняшний день приняли участие более 198 тысяч человек, а для выполнения KPI надо собрать 318 тысяч голосов.

Напомним, что, в отличие от выборов в органы власти, голосовать за благоустройство можно не с 18, а с 14 лет. Сделать это можно как онлайн – на портале Госуслуг или сайте «Городская среда», так и у волонтёров в ТЦ. Почти тысяча добровольцев работает каждый день: с 16:00 до 20:00 в будни и с 14:00 до 20:00 по выходным. Найти их можно в торговых центрах: Мега, Радуга-парк, Омега, Гранат, VeerMall, Дирижабль, Академический, Апельсин, Мегаполис, Гринвич, Пассаж, Алатырь, Фан-Фан, Парк Хаус.

Также волонтеры предлагают уральцам проголосовать на оживленных улицах города, в парках-участниках программы и культурных учреждениях.

Напомним, что на данный момент в рейтинге голосования лидирует Парк 50-летия ВЛКСМ – его выбрали 45,4 тысячи человек.

Второе место отошло бульвару по улице Культуры, он набрал чуть более 35 тысяч голосов.

В целом на благоустройство в этом году претендуют 8 зеленых зон – по одной от каждого из районов мегаполиса:

– 2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка;

– бульвар на улице Посадской;

– парк «7 Ключей»;

– Основинский парк;

– парк 50-летия ВЛКСМ;

– парк 50-летия Советской власти (Метеогорка);

– бульвар на улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной;

– Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2-й этап).

Голосование завершится уже 30 апреля.

Как ранее отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, по федеральной программе финансирования Екатеринбург привел в порядок уже шесть зеленых зон уральской столицы. Поэтому очень важно продолжить данную успешную практику и приложить все усилия для того, чтобы город попал в список претендентов на финансирование.

Примером успешной реализации программы является Приеораженский парк в академическом, или парк Победы на Уралмаше, где уже к 2026 году обустроят амфитеатр на 150 мест, административное здание с кафе и туалетом, центральную площадь, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и зоны аттракционов. По всему периметру парка появятся прогулочные дорожки, будет установлено новое освещение и видеонаблюдение. Подрядчик восстановит 40 тысяч квадратных метро газона, посадит сирень и кусты пузыреплодника, а также разобьет цветники. Ограждения и входные группы в парк также будут обновлены. Также в парке уже появилось колесо обозрения и фудкорт.

Екатеринбург, Елена Васильева

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