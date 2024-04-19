Известный повар вышел в онлайн, чтобы поделиться с уральцами своими кулинарными рецептами

В Екатеринбурге будут делать свое кулинарное шоу. Онлайн-продукт выпускает сеть магазинов «Гипербола», первый выпуск «Поделись рецептом» уже выложен на страничке гипермаркетов в ВК.

По задумке продюсеров, все рецепты из шоу будут быстрыми и легкими, а готовиться они будут из продуктов, которые можно купить в «Гиперболе».

Ведущий проекта – шеф-повар LeBourg Юрий Самоделкин, в студию он будет приглашать интересных людей Екатеринбурга. Первой гостьей стала актриса Театра драмы Татьяна Малинникова, играющая главные роли в спектаклях «Дракула», «Анна Каренина», «Ночь нежна».

Юрий Самоделкин показал гостье, как готовить три быстрых и полезных блюда на основе одного соуса – зеленого песто из петрушки и укропа с маслом виноградной косточки. Соус из итальянской кухни успешно прижился в России, и постоянно претерпевает изменения, поскольку зелень сейчас доступна во все сезоны, а ее употребление является важным условием для поддержания здоровья.

На основе песто из петрушки и укропа Юрий Самоделкин приготовил брускетту, которую актриса, придерживающаяся правильного питания и старающаяся не употреблять в пищу мучное, не смогла удержаться и не попробовать.

Кроме того, Юрий Самоделкин научил Татьяну и зрителей шоу готовить салат из краба и клубники, заправленный все тем же песто, а также любимое актрисой ризотто с креветками.

Отметим, что шоу «Поделись рецептом» будет выходить в эфир два раза в месяц.

Екатеринбург, Елена Васильева

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