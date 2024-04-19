Под Белоярским перевернулась машина с компанией парней. Один из них погиб (ФОТО)

Сегодня утром на 3 км региональной автодороги Белоярский – Асбест перевернулась машина ВАЗ 2106 с тремя молодыми людьми. Один из них погиб.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, 20-летний юноша из Белоярского купил автомобиль недавно, водительских прав у него не было. Он поехал покататься с двумя друзьями и не справился с управлением. Автовладелец и один из его друзей попали в больницу с тяжелыми травмами. Их третий товарищ, которому было всего 16 лет, погиб.

В момент аварии никто из парней не был пристегнут ремнями безопасности, поэтому при ударе их выбросило из автомобиля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Автомобиль задержан и помещен на спецстоянку.

Белоярский, Елена Владимирова

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