Скончался бывший командующий войсками Уральского военного округа, генерал-полковника Юрий Греков. Ему был 81 год. Соболезнования по поводу утраты высказал родным и близким, друзьям и сослуживцам генерала Евгений Куйвашев.

«Ушел из жизни настоящий офицер, имеющий за плечами огромный жизненный и боевой опыт. Всю свою жизнь Юрий Павлович Греков стоял на страже интересов России. Будучи командующим войсками Уральского военного округа, многое сделал для укрепления мощи Российской армии, патриотического воспитания молодежи, сохранения лучших традиций офицерской доблести и чести», – отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор добавил, что Юрий Греков был талантливым и мудрым руководителем, обладающим безукоризненной выдержкой, острым умом и способностью принимать взвешенные, выверенные решения в самых непростых ситуациях.

Екатеринбург, Елена Васильева

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