В Кашино больше года не могут найти хозяев нескольких сот кубометров деловой древесины

В селе Кашино Сысертского района Свердловской области уже больше года не могут найти хозяев нескольких сотен кубометров деловой древесины. Сосняк был свален в результате санитарной рубки для ЛЭП МРСК Урала и Волги по заказу администрации Сысертского района для подключения к электроэнергии нового переулка.

Как рассказывают жители села, часть древесины после вырубки была вывезена, а другая – складирована на пустыре. Там древесина и находится по сегодня. Установить ее хозяев не удается, по факту брошенного леса было возбуждено два уголовных дела, однако это ни к чему не привело.

Между тем местные жители рассказывают, что бесхозный лес не только является источником пожарной опасности, но и активно привлекает к себе детей и подростков, в результате игр на бревнах уже есть пострадавшие.

Кашино, Елена Васильева

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