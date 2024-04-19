Учителям в малых городах вдвое увеличили выплаты за классное руководство

В Свердловской области повысили выплаты за классное руководство и кураторство студенческих групп. Вместо 5 тысяч они будут составлять теперь 10 тысяч рублей. Изменения коснутся 17 тысяч педагогов, работающих в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек.

«На территории Свердловской области 68 таких муниципальных образований. Благодаря решению главы региона Евгения Куйвашева повышенные выплаты будут получать кураторы 15,4 тысячи школьных классов и 1,5 тысячи студенческих групп Свердловской области. Для всех них мы сохраним все остальные доплаты и надбавки к заработной плате за счет средств регионального бюджета», – рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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